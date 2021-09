Fuertes palabras y críticas intercambiaron este sábado algunos mandatarios latinoamericanos durante una reunión multilateral en Ciudad de México.

Los choques verbales entre los líderes ocurrieron específicamente en la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), desarrollada en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

Cada mandatario tuvo su turno para hablar. Cuando le tocó a Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, aclaró que su presencia en la cumbre de la Celac no significaba que fuera “complaciente” con algunos gobiernos.

Lacalle Pou dijo que cuando uno ve que “en determinados países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, desde el poder se usa el aparato represor para callar protestas y encarcelar opositores, no se respetan los derechos humanos (...), debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, también presente en el evento, respondió que los comentarios de Lacalle Pou mostraban su “desconocimiento de la realidad”.

Luego, le recordó a su homólogo las firmas que juntó la oposición uruguaya en julio como reacción a unas reformas legislativas que Lacalle Pou había aprobado.

Una vez más, Lacalle Pou le contestó que en su país “por suerte, la oposición puede juntar firmas”.

“En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”, agregó.

Además, el presidente uruguayo leyó parte de la letra de la canción “Patria y Vida”, que se convirtió en un himno durante las fuertes protestas que se desataron en Cuba en julio contra el gobierno de Díaz-Canel.

“Quiero citar simplemente (...) es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno: ‘que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, quién les dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente’”, destacó Lacalle Pou.

Ante la cita, Díaz-Canel dijo que “parece que el presidente Lacalle Pou tiene muy mal gusto musical” y que la canción era “una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana”.

Críticas de Paraguay

Por su parte, Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, dijo que su participación en la reunión de la Celac no significaba que reconociera al mandato de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que también asistió al encuentro.

Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, tuvo críticas para el gobierno de Maduro, en Venezuela. (Reuters).

“Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, dijo Abdo Benítez.

Maduro también respondió a las críticas tanto de Abdo como de Lacalle Pou: “Le digo al presidente de Paraguay: ¡ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre la democracia en Paraguay, en Venezuela y América Latina! (...). ¡Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha y el lugar!”, dijo.

Integración

La reunión contó también con los presidentes Pedro Castillo, de Perú; Guillermo Lasso, de Ecuador; Carlos Alvarado, de Costa Rica; Juan Orlando Hernández, de Honduras; Luis Arce, de Bolivia; Alejandro Giammattei, de Guatemala; y representantes de otros países.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, respondió a las críticas de sus homólogos de Uruguay y Paraguay. (REUTERS).

Jair Bolsonaro, de Brasil, se retiró de la Celac en 2020 y Alberto Fernández, de Argentina, canceló su presencia a último minuto. Ese país está en medio de un remezón político con el cambio de seis de sus 20 ministros.

Más allá de los enfrentamientos, el encuentro fue aprovechado por los mandatarios para discutir la lucha conjunta contra la pandemia, sobre el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sobre otros problemas de la región.

Antes de los cruces verbales entre algunos de ellos, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y anfitrión del evento, invitó a sus homólogos a formar un organismo similar a la Unión Europea.

“Deberíamos construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que fue el inicio de la actual Unión Europea”, dijo.

