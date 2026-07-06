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El delantero francés Kylian Mbappé, celebra la victoria en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia, disputado en el estadio de Filadelfia, el 4 de julio de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El delantero francés Kylian Mbappé, celebra la victoria en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia, disputado en el estadio de Filadelfia, el 4 de julio de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

El Gobierno de Paraguay repudió este lunes expresiones de una senadora opositora que pronunció insultos contra el ídolo del fútbol francés Kylian Mbappé, tras la eliminación del equipo paraguayo de la Copa del Mundo a manos del conjunto europeo.

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