El Gobierno de Paraguay repudió este lunes expresiones de una senadora opositora que pronunció insultos contra el ídolo del fútbol francés Kylian Mbappé, tras la eliminación del equipo paraguayo de la Copa del Mundo a manos del conjunto europeo.

“Las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, sostuvo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“De ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”, aclaró la Cancillería.

La política opositora, de 61 años, perteneciente a la primera minoría opositora partido Liberal, trató a Mbapppé de “Camerunés colonizado fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo” en su cuenta de la red X.

En varias publicaciones la senadora insultó a Mbapppé, quien rechazó el saludo al arquero de Paraguay Orlando Gill al terminar el partido por los octavos de final de la Copa del Mundo y que finalizó 1 a 0 para “les Bleus”.

En otro mensaje lo trató de “bruto” e hizo alusión a “chimpancés”.

Lejos de guardar silencio, Mbappé reaccionó con dureza en sus redes sociales.

El Gobierno de Paraguay reafirmó su solidaridad con los que se vieron afectados por tales declaraciones y expresó “su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia”.

En 2020, la legisladora fue suspendida 2 meses sin salario por exabruptos contra sus colegas del oficialista partido Colorado a quienes acusó de haber llegado a sus bancas “con dinero sucio”.

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