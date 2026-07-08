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Resumen

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La senadora paraguaya Celeste Amarilla habla durante una rueda de prensa, en Asunción, Paraguay, el 7 de julio de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
La senadora paraguaya Celeste Amarilla habla durante una rueda de prensa, en Asunción, Paraguay, el 7 de julio de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
Por Agencia EFE

El Senado de Paraguay condenó este miércoles “las expresiones discriminatorias y racistas” de Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé, con una resolución que salió adelante pese al apoyo que brindaron esta jornada a la legisladora otros senadores.

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