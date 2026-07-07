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Resumen

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La senadora paraguaya Celeste Amarilla. (EFE/ Juan Pablo Pino).
La senadora paraguaya Celeste Amarilla. (EFE/ Juan Pablo Pino).
/ Juan Pablo Pino
Por Agencia AFP

La senadora paraguaya Celeste Amarilla amenazó este martes con demandar al futbolista francés Kylian Mbappé por llamarla “mujer despreciable e indigna de su cargo”, luego de que ella le recriminara su actitud antideportiva y lo describiera como “un camerunés colonizado”.

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