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Resumen

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La senadora paraguaya Celeste Amarilla habla durante una rueda de prensa tras la polémica por sus expresiones racistas en contra del futbolista francés Kylian Mbappé. (EFE/ Juan Pablo Pino).
La senadora paraguaya Celeste Amarilla habla durante una rueda de prensa tras la polémica por sus expresiones racistas en contra del futbolista francés Kylian Mbappé. (EFE/ Juan Pablo Pino).
/ Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

La senadora paraguaya Celeste Amarilla, que causó polémica por sus expresiones en contra de Kylian Mbappé, exigió este martes al delantero de la selección francesa que se retracte de sus dichos, después de que éste la llamó “mujer despreciable e indigna de su cargo” en respuesta a los agravios.

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