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Mineros participan en una marcha organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, el 21 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP).
Mineros participan en una marcha organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, el 21 de mayo de 2026. (Foto de Marvin RECINOS / AFP).
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

La Central Obrera Boliviana (COB) denunció este lunes la “aprehensión ilegal” de cinco dirigentes, al comenzar la sexta semana de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz con bloqueos de carreteras que actualmente afectan a seis de las nueve regiones del país, principalmente en las zonas andina y central del territorio nacional.

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