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El entonces presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, en un colegio electoral durante las elecciones parlamentarias en Paramaribo, el 25 de mayo de 2025. (Juan BARRETO / AFP)
El entonces presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, en un colegio electoral durante las elecciones parlamentarias en Paramaribo, el 25 de mayo de 2025. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El expresidente de Surinam Chandrikapersad Santokhi falleció súbitamente este lunes a los 67 años en el Hospital Universitario de Paramaribo, donde fue transportado tras sentirse indispuesto, según informó la presidenta del país, Jennifer Geerlings-Simons.

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