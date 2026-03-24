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Fotografía que muestra precios de combustible en una estación de gasolina en Santiago de Chile el lunes 23 de marzo del 2026. (EFE/ Javier Martín).
Fotografía que muestra precios de combustible en una estación de gasolina en Santiago de Chile el lunes 23 de marzo del 2026. (EFE/ Javier Martín).
/ Javier Martín
Por Agencia EFE

El Gobierno de Chile aprobó el lunes un alza histórica de los precios de los combustibles y limitar las ayudas al gremio de los transportistas, como consecuencia de la subida del petróleo por la guerra en el golfo Pérsico, que repercutirá directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

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