Aumentan a 18 las víctimas mortales de los incendios en dos regiones del sur de Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric, confirmó este domingo que ascendieron a 18 las víctimas de los incendios forestales en el sur de Chile, en las regiones sureñas de Ñuble y el Biobío.

“Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar. Son momentos difíciles, en particular en Penco, también en sectores de Tomé”, dijo el mandatario en un punto de prensa desde Concepción, capital del Biobío.

Bomberos trabajan apagando el fuego en una casa afectada por los incendios forestales este domingo, en Penco (Chile). Un total de 16 personas fallecidas dejaron varios incendios forestales que siguen activos en del sur de Chile, las regiones de Ñuble y Biobío, informó este domingo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Desde el sábado varios fuegos queman en las dos regiones del sur del país, con especial afectación en la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Su extinción se prevé compleja por las condiciones climáticas de las próximas horas.

“La primera prioridad, como saben, siempre en estas emergencias es combatir y apagar el fuego. Pero no podemos olvidarnos, en ningún momento, que acá hay tragedias humanas, de familias que están sufriendo y que tenemos que estar con ellos también”, agregó Boric, que declaró el Estado de Catástrofe en la zonas afectadas y anunció también el toque de queda en las tres comunas más afectadas.

Los incendios han destruido hasta ahora 300 viviendas en el Biobío, según informó Boric, como “conteo preliminar”, aunque destacó que este número “se queda muy corto” y que “de seguro van a ser más de 1.000”.

Además, indicó que en la región del Ñuble, “en zonas rurales, tenemos cerca de 50 viviendas afectadas“.

Una persona observa casas afectadas por los incendios forestales la madrugada de este domingo, en Penco (Chile). Un total de 16 personas fallecidas dejaron varios incendios forestales en el sur de Chile, en las regiones de Ñuble y Biobío, informó este domingo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Las fiscalías de ambas regiones ya están investigando el origen del siniestro, mientras que el presidente aseguró que “el Estado tiene todos sus recursos desplegados” para combatir al incendio, “para encontrar a sus responsables”, para “ayudar a las víctimas y para prevenir que esto se siga propagando”.

Por su abrupta topografía, sus extensos bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad aumentó a partir de 2010. El cambio climático, la megasequía que dura más de una década y la expansión de la llamada ‘interfaz urbano-rural’ (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificaciones) han contribuido a ello, según los expertos.

El último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la región del Biobío, registran hasta 18.000 hectáreas calcinadas en la zona.

La mayor tragedia relacionada con el fuego en Chile ocurrió en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, cuando las llamas causaron la muerte de 136 personas.