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Resumen

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Integrantes del Ejército de Chile trabajan en la remoción de lodo tras el paso de un aluvión en la comuna de Las Condes, en Santiago (Chile). Foto: EFE/ Elvis González
Integrantes del Ejército de Chile trabajan en la remoción de lodo tras el paso de un aluvión en la comuna de Las Condes, en Santiago (Chile). Foto: EFE/ Elvis González
Por Agencia EFE

Las autoridades chilenas instruyeron este lunes la evacuación de las viviendas afectadas por el aluvión que sacudió a la comuna de Las Condes, en el este de Santiago, el pasado jueves, ante la previsión de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) de nuevas precipitaciones intensas en la capital.

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