El gobierno de Chile anunció el jueves que presentará una reforma legislativa para ampliar de cinco a 180 días el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular mientras se tramita su expulsión del país.

El presidente José Antonio Kast, un abogado de extrema derecha de 60 años, asumió el poder en marzo con la promesa de expulsar a los cerca de 330.000 inmigrantes sin permiso de residencia que se estima viven en Chile, a quienes el mandatario les atribuye un aumento en la inseguridad en el país.

En su primera rendición de cuentas, Kast aseguró el lunes que buscará “fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención” de indocumentados, actualmente de cinco días.

Este jueves, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, precisó que el gobierno presentará un proyecto de ley que permita que “sea de 180 días” el plazo de detención provisional de un migrante indocumentado que cometa un delito, a fin de gestionar su expulsión del país.

“Cinco días resulta del todo insuficiente, porque después esas personas quedan en libertad y no son halladas”, explicó el ministro a la prensa, durante un operativo policial para fiscalizar a migrantes.

Arrau no precisó cuándo se presentará esta reforma, ante una consulta de la AFP.

El gobierno también impulsa un proyecto de ley para convertir en delito el ingreso ilegal a Chile, que actualmente se considera solo una falta.

Kast dijo el lunes que incentivará “la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile”, y promete perdonar multas y no prohibirles regresar en el futuro de formar regular.