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El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante su primer discurso sobre el estado del país. (EFE /Adriana Thomasa).
El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante su primer discurso sobre el estado del país. (EFE /Adriana Thomasa).
Por Agencia AFP

El gobierno de Chile anunció el jueves que presentará una reforma legislativa para ampliar de cinco a 180 días el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular mientras se tramita su expulsión del país.

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