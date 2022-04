En una decisión histórica para Chile, la Convención Constituyente que redacta la nueva Constitución aprobó poner fin a 200 años de existencia del Senado y crear en su lugar una “Cámara de las Regiones”. Se trata de uno de los artículos más relevantes y espinosos del proceso pues, de ejecutarse, cambiaría la forma en la que funciona el sistema político del vecino del sur desde 1982.

El texto aprobado señala que “la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución”.

Aunque la Convención dio luz verde a la propuesta de crear este nuevo organismo, que complementaría a una cámara que se prevé sea similar a la actual Cámara de los Diputados, no hubo consenso sobre la composición ni sobre el alcance de las leyes de acuerdo regional o del resto de atribuciones del órgano.

En un inicio se estableció que sus facultades iban a ser menores a las del actual Senado, pero ahora el tema deberá volver a debatirse en la Comisión de Sistemas Políticos.

La Convención tiene poco tiempo para afinar los detalles y terminar el borrador de la Carta Magna. Según el calendario oficial, a partir del 17 de mayo debe empezar a trabajar una comisión encargada de pulir el documento. La Constitución que resulte del proceso, que reemplazaría a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, será sometida a un plebiscito el 4 de setiembre.

Una vista general de la primera sesión de la Asamblea Constituyente de Chile que redactará la nueva Constitución, el 7 de julio de 2021. (AFP).

En el proceso de escritura del nuevo documento la eliminación o replanteamiento del Senado o Cámara Alta ha enfrentado a los representantes de la izquierda en la asamblea, que consideran que el Senado estanca o detiene el progreso y las leyes, con quienes consideran que su eliminación daría demasiado poder a la Cámara de Diputados.

Para el politólogo chileno Patricio Navia el efecto de la eliminación del Senado sería bastante fuerte. “Además de poner fin a una institución que ha funcionado por 200 años, supondría una nueva elección cuando la Convención termine su trabajo porque ahora hay senadores que terminan su período en el 2026 y otros que recién fueron electos terminan su período en el 2030″, explica a El Comercio.

Los senadores en funciones tendrán que ser reemplazados porque las reglas del nuevo Senado suponen que habrá el mismo número de senadores en todas las regiones.

El politólogo chileno Tito Olavarría destaca que los artículos que se aprobaron en el pleno son todavía muy incompletos porque no se aprobaron las atribuciones y competencias de cada cámara. “Ahora la Cámara de Diputados se va a llamar Congreso de Diputados y Diputadas y el equivalente, lo que actualmente es el Senado, se va a llamar Cámara de las Regiones. Hay mucho por definir. Lo que sí sabemos es que el Senado va a dejar de exisir como tal”, dice a este Diario

Navia agrega que estos factores “podrían inducir a que haya un mayor rechazo a la Convención Constitucional porque alguna gente no quiere que se reemplace al Senado”.

Protestas en Chile a favor de la nueva Constitución en 2020. (Foto: AFP)

Un organismo menos fuerte

Los expertos enfatizan que las críticas no apuntan al nuevo organismo, sino a la ausencia del Senado como tal, es decir, a una segunda cámara que pueda ser contrapeso a la Cámara de Diputados.

“Este nuevo organismo lo que hace es reemplazar al Senado. Sin embargo, mucha gente cree que el Senado es importante y que se necesita uno para poder tener un balance de poderes en el Congreso”, explica Navia.

Los analistas también destacan que la Convención preferiría tener un sistema unicameral, pero por la presión existente entre los diferentes sectores políticos acordaron dejar una cámara alta que tenga algo de poder, pero no demasiado.

Así, uno de los principales argumentos contra lo aprobado por la Convención es que la Cámara de las Regiones, que en el fondo es la Cámara Alta, va a perder mucho poder en comparación con el que tiene ahora.

Olavarría recuerda que la intención original, la misma que no alcanzó los votos suficientes en la Convención, era que esta nueva Cámara pudiera participar solo en los temas que involucrasen a las regiones, mientras que en la legislación sobre lo nacional iba a primar la Cámara de Diputados. Esto, en su opinión, iba a contruibuir al centralismo.

“Puede que en adelante haya algún cambio en las corrientes de opinión y se le otorgue más poderes al nuevo organismo, pero la tendencia es que se disminuya fuertemente las atribuciones de esta Cámara”, añade.

Navia refuerza esta posición. “El Senado actualmente es mucho más poderoso que la Cámara de Diputados. Lo que estaría sugiriendo la Convención Constitucional es un Senado que va a ser más bien simbólico y que no va a tener los poderes y atribuciones que tiene el actual”.

“Un sinsentido”

Tradicionalmente, las críticas que ha recibido el Senado en Chile apuntan a que esta Cámara sirve a intereses económicos y elitistas y que es un organismo que retrasa las leyes.

Olavarría, que desestima esos cuestionamientos, señala que las críticas no justifican la derogación de una institución que lleva 200 años en Chile.

“En mi opinión, es muy negativo que se elimine al Senado. Es problemático porque en el fondo no están pensando en el diseño del sistema político en conjunto, sino que están intentando moldear diferentes propuestas en una sola que se pueda aprobar en el pleno”, añade.

Para Navia, a Convención Constituyente quiere refundar Chile y este tipo de medidas van en esa línea. “Ellos creen que el sistema político de Chile necesita ser cambiado profundamente. Y no es solo por Pinochet, porque había Senado en Chile antes de Pinochet. Los constituyentes son refundacionales quieren que muchas cosas sean nuevas y distintas a como se hicieron siempre. Eso es lo que está generando algo de rechazo o al menos preocupación en ciertos sectores por lo que va a pasar con Chile si llega a aprobarse la nueva Constitución”, explica.

“No creo que esta medida sea acertada. Considero que los países deberían respetar un poco su historia constitucional y me da la impresión de que tratar de inventar algo llamado Cámara de las Regiones es un sinsentido. El país ha funcionado relativamente bien con Senado. El sistema político chileno ha sido bastante estable en el tiempo, entonces para qué destruir algo que no está mal”, agrega.