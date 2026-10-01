Estudiantes y policías chocaron este jueves en el centro de Santiago de Chile durante una protesta para rechazar posibles recortes a la educación pública, un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su proyecto de presupuesto para 2027, constató la AFP.
Estudiantes y policías chocaron este jueves en el centro de Santiago de Chile durante una protesta para rechazar posibles recortes a la educación pública, un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su proyecto de presupuesto para 2027, constató la AFP.
Agentes policiales dispersaron con gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes, que en algunos casos respondieron con piedras y palos. Las principales organizaciones estudiantiles convocaron la protesta a pesar de que aún se desconoce el contenido exacto del primer presupuesto del mandatario ultraderechista, que se planteó en marzo con la promesa de austeridad.