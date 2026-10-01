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Resumen

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Carabineros de Chile arrestan a un manifestante durante enfrentamientos con estudiantes en una marcha contra los recortes presupuestarios a la educación impulsados ​​por el presidente José Antonio Kast, el 1 de octubre de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP).
Carabineros de Chile arrestan a un manifestante durante enfrentamientos con estudiantes en una marcha contra los recortes presupuestarios a la educación impulsados ​​por el presidente José Antonio Kast, el 1 de octubre de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP).
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia AFP

Estudiantes y policías chocaron este jueves en el centro de Santiago de Chile durante una protesta para rechazar posibles recortes a la educación pública, un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su proyecto de presupuesto para 2027, constató la AFP.

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