icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Migrantes venezolanos caminan por la carretera camino a Iquique, luego de cruzar desde Bolivia a Chile, el 18 de febrero de 2021. (Foto por Martín BERNETTI / AFP).
Migrantes venezolanos caminan por la carretera camino a Iquique, luego de cruzar desde Bolivia a Chile, el 18 de febrero de 2021. (Foto por Martín BERNETTI / AFP).
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El Congreso de Chile aprobó el martes una ley para agilizar las expulsiones de inmigrantes irregulares, que incluye medidas como permitir a la policía ingresar a un domicilio para aprehender a personas con una orden de salida del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.