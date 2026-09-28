La adhesión de Chile al Escudo de las Américas protagonizó los cuestionamientos al canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, en el marco de la inédita interpelación a la que fue sometido este lunes en el Congreso, cita en la debió responder por la conducción de la política exterior bajo el Gobierno de José Antonio Kast.

El llamado del Parlamento a Pérez Mackenna es el primero realizado a un ministro de Relaciones Exteriores en Chile desde que se instauró este instrumento fiscalizador en 2005, instancia que es obligatoria y que no es vinculante ni genera la destitución inmediata o censura del cargo.

La relación de Chile con Estados Unidos fue el tema principal dentro de un abanico de nueve temas planteados por el diputado del Partido Socialista Nelson Venegas, que asumió el rol de interpelador en la Cámara Baja, en un intercambio que estuvo marcado por varios momentos de tensión entre ambas autoridades y donde el canciller apeló a la reserva de información.

Venegas recalcó que el canciller “nunca ha dicho por qué le conviene participar a Chile de la dimensión económica y política” del Escudo de las Américas y le exigió: “Explíquele a Chile”.

El diputado interpelador Nélson Venegas muestra un cartel durante su intervención ante la Cámara de Diputados del Congreso de Chile. (EFE/ Cristobal Basaure).

Durante la 81° Asamblea General de Naciones Unidas, Kast confirmó el pasado martes en Nueva York el ingreso de Chile al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Donald Trump para combatir el crimen organizado transnacional.

“Si usted revisa la declaración conjunta sobre la defensa que es el Escudo de las Américas, descubrirá en la parte económica dos elementos fundamentales: para combatir al crimen organizado transnacional hay que seguir la ruta del dinero, saber quién invierte en Chile”, respondió Pérez Mackenna en una intervención que no pudo concluir por falta de tiempo.

“Qué curioso que cuando EE.UU va a buscar democracia, encuentra petróleo, y cuando va a buscar seguridad, encuentra minerales críticos (...) Hoy el Escudo de las Américas es una alianza para la hegemonía económica de EEUU”, subrayó el diputado interpelador.

Al cierre de la sesión, la Cámara aprobó solicitar al presidente José Antonio Kast antecedentes sobre el ingreso de Chile al Escudo de las Américas.

Respecto a los cuestionamientos por las intervenciones del embajador estadounidense Brandon Judd en política interna, Pérez Mackenna subrayó que “ningún embajador extranjero define lo que se hace en Chile”.

“Mientras yo sea canciller, la soberanía de Chile será defendida con todas nuestras fuerzas”, agregó.

Venegas también emplazó al canciller para referirse a la polémica con Argentina respecto del estrecho de Magallanes, corredor navegable en el extremo austral del país al que un alto militar argentino se refirió como un espacio de “soberanía”.

“El Estrecho de Magallanes siempre fue, es y será chileno. No hay discusión ni matiz alguno aquí. No es la posición de un gobierno, es la posición de Chile desde el siglo XIX”, respondió el ministro.

MÁS INFORMACIÓN: Gobierno de Chile anuncia su adhesión al Escudo de las Américas impulsado por Trump

Tras abandonar el hemiciclo y cerrar la cita que se extendió por cerca de dos horas, Pérez Mackenna dio una rueda de prensa en el que describió la interpelación como una “actividad republicana” y una “gran oportunidad para explicar cómo defiende la Cancillería los intereses de Chile”.

Respecto del Escudo de las Américas, enfatizó que “Chile no se obliga a nada” y que se trata de una “declaración política, no de un tratado”.

Venegas, por su parte, acusó al ministro de “faltar a la verdad” y que si de él dependiera “le pediría la renuncia”.

VIDEO RECOMENDADO

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha este lunes 16 de marzo la construcción de barreras en la frontera con Perú, para frenar el ingreso desde ese país y Bolivia de migrantes irregulares, constató la AFP. (AFP)

SOBRE EL AUTOR