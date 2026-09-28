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El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, en la Cámara de Diputados siendo interpelado por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. (EFE/ Cristobal Basaure).
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, en la Cámara de Diputados siendo interpelado por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. (EFE/ Cristobal Basaure).
/ Cristobal Basaure
Por Agencia EFE

La adhesión de Chile al Escudo de las Américas protagonizó los cuestionamientos al canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, en el marco de la inédita interpelación a la que fue sometido este lunes en el Congreso, cita en la debió responder por la conducción de la política exterior bajo el Gobierno de José Antonio Kast.

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