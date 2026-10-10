icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vehículos afectados por el paso del aluvión en la comuna de Las Condes este viernes, en Santiago (Chile). (Foto: EFE/ Elvis González)
Vehículos afectados por el paso del aluvión en la comuna de Las Condes este viernes, en Santiago (Chile). (Foto: EFE/ Elvis González)
/ Elvis González
Por Guillermo Vera Ayala

Chile registró esta semana desbordes de masas de agua y provocados por fuertes precipitaciones en su capital, Santiago, siendo el acomodado barrio de Las Condes una de las zonas más afectadas por los recientes eventos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.