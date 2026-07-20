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Personas son acompañadas por integrantes del Ejército tras ser rescatadas en el sector El Hinojal este lunes, en La Serena (Chile). Foto: EFE/ Hernán Contreras
Personas son acompañadas por integrantes del Ejército tras ser rescatadas en el sector El Hinojal este lunes, en La Serena (Chile). Foto: EFE/ Hernán Contreras
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró este lunes el estado de catástrofe en la zona norte debido a los estragos del fuerte temporal que golpea desde la semana pasada a la gran mayoría del país y ha dejado cinco fallecidos y al menos cuatro personas desaparecidas.

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