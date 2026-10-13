El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) emitió alerta roja este martes para la Región Metropolitana, en la que se encuentra la capital Santiago, en medio de las fuertes lluvias que se registran en la capital del país.

Diversos sectores de Santiago, especialmente en el centro y oriente de la ciudad, reportaron caída de granizo y tormentas eléctricas desde la tarde de este martes, con una previsión de lluvias que puede prolongarse durante varias horas.

13/10/2026 🔴 ATENTOS | Nuevas tormentas e inundaciones en Santiago: calles anegadas y granizo que incluso hizo ceder carpas en el Patio de Los Cañones de La Moneda. Alerta Roja vigente en la RM. Precaución total al circular. #TemporalSantiago #GranizoRM https://t.co/qx9PBRiDO5 — EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) October 13, 2026

“Están activadas todas las instituciones de emergencia para que puedan acudir en ayuda de personas, vehículos o casas afectadas (...) está todo el aparato de emergencia atento y trabajando en esta situación de clima”, informó en un punto de prensa el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Las autoridades reportaron que el tren subterráneo (Metro) en algunas estaciones de su principal línea está impedido de ofrecer un normal funcionamiento, dejando estaciones abiertas solo para la salida de pasajeros y al menos el cierre total de una de ellas.

Los fuertes vientos también ocasionaron el desprendimiento de infraestructura liviana en la terminal de buses, en Estación Central, en el centro de la ciudad.

Fuerte tormenta con granizos e inundaciones en Chile. Un intenso e imprevisto lluvias afectó en pocos minutos a comunas como Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul y precordillera. El evento meteorológico estuvo acompañado por caídas de granizo en puntos neurálgicos como el eje Alameda (estación U. de Chile), Plaza de Armas y el sector de Manuel Montt-Varas. La acumulación acelerada de agua generó anegamientos en arterias principales, entre ellas la Avenida Irarrázaval, dificultando el desplazamiento del transporte público y transeúntes. Equipos de emergencia municipal se desplegaron en las zonas críticas. — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) October 13, 2026

“Lo que nos preocupa siempre y nos interesa es que la afectación a las personas sea la mínima posible y que puedan contar con toda la información disponible, de manera oportuna, para que las decisiones que se tomen sean las mejores y el retorno a casa sea más seguro”, añadió.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que hay más de 36.000 hogares sin luz, siendo las comunas del noroeste y oeste de Lampa y Pudahuel las más afectadas, con más de 6.000 y 2.000 clientes sin suministro, respectivamente.

🌪️⚠️ #Chile | Fuertes ráfagas de viento provocaron el desprendimiento de parte de la techumbre y otros objetos en el Terminal Sur, en Estación Central, Santiago. La emergencia ocurrió en medio de una intensa tormenta con lluvias, granizo y actividad eléctrica que mantiene a la Región Metropolitana bajo Alerta Roja. 📹 Video: @RedGeoChile #Santiago #EstaciónCentral #Tormenta #Clima — RETO diario (@retodiariomx) October 13, 2026

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), por su parte, lanzó una alerta meteorológica en toda la zona central del país (desde Coquimbo hasta Biobío).

Chile actualmente está siendo afectado por fuertes lluvias en la zona centro-sur del país, que el jueves pasado produjeron un aluvión que afectó al sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, al este de la capital chilena, que dejó seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas.

El temporal -influido por el fenómeno El Niño- comenzó, no obstante, a mediados de este año dejando al menos 16 personas fallecidas por un balance de más de 3.000 damnificados, producto de desbordamientos de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.

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Residentes, voluntarios y personal militar unen fuerzas para retirar el espeso barro, los escombros y las pertenencias dañadas de las calles y viviendas del acomodado barrio Las Condes, en Santiago, un día después de que un aluvión provocado por intensas lluvias arrasara la capital chilena. (AFP)

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