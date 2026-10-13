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Resumen

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Cae granizo durante una tormenta eléctrica en Santiago de Chile, donde se declaró alerta roja, el 13 de octubre de 2026. (Capturas de X @ElInformante_CL)
Cae granizo durante una tormenta eléctrica en Santiago de Chile, donde se declaró alerta roja, el 13 de octubre de 2026. (Capturas de X @ElInformante_CL)
Por Agencia EFE

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) emitió alerta roja este martes para la Región Metropolitana, en la que se encuentra la capital Santiago, en medio de las fuertes lluvias que se registran en la capital del país.

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