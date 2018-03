Chile: Declaran inconstitucional poner fin al lucro en universidades

El Tribunal Constitucional (TC) de Chile propinó este martes un golpe demoledor a la reforma educativa impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet, al declarar inconstitucional poner fin al lucro en la enseñanza superior, según confirmó el organismo.

Por 6 votos contra 4, el TC declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, con lo cual dio luz verde a que instituciones con fines de lucro controlen universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.



"Por mayoría de votos se acordó declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades" dijo en un comunicado el organismo, que añadió que el texto completo de la resolución se conocerá el próximo 26 de abril.



La gratuidad de la educación fue una de las banderas de los movimientos estudiantiles que se movilizaron en Chile desde el año 2011 en demanda de una reforma estructural del sistema educativo chileno, junto con la calidad de la enseñanza y el cambio de su dependencia, desde las municipalidades al Ministerio de Educación.



La ley de educación superior propuesta por Bachelet y aprobada por el Parlamento estableció que sólo personas naturales o instituciones de derecho privado sin fines de lucro podían participar en el control de centros de educación superior.



A juicio del TC, que ha sido acusado por sectores políticos de actuar como una tercera cámara legislativa, la disposición inicial de la normativa vulneraría la igualdad ante la ley y la libertad de enseñanza.



El TC, en su resolución de este martes, declaró constitucionales otras disposiciones de la ley, entre ellas, el régimen de gratuidad en la educación superior y su financiación.



El fallo del organismo constitucional había trascendido en días pasados y desdramatizado por el ministro de Educación Gerardo Varela, mientras la inquietud de estudiantes y el profesorado ha aumentado.



En ese contexto, un grupo de estudiantes se manifestó esta mañana ante la sede del TC, en el centro de Santiago, donde varios de ellos se encadenaron a las ventanas del edificio hasta que la Policía disolvió la protesta, con un balance de tres detenidos.



"Los fallos del TC se acatan, es lo que corresponde en un Estado de derecho", publicó en Twitter la ex presidenta Michelle Bachelet, que añadió, no obstante, que "con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la educación superior".

Fallos del TC se acatan. Es lo que corresponde en un Estado de derecho. Pero, con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la ed. superior. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 27 de marzo de 2018

El presidente del Senado, Carlos Montes, afirmó que la decisión del TC "daña a todo el sistema democrático" y sostuvo que "hay que reformar el TC".



En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, recordó que el Parlamento "recogió una sentida demanda de la ciudadanía por una educación gratuita y de calidad y para eso, durante el periodo legislativo que terminó debatimos ampliamente, deliberamos y legislamos".



"Esto genera un enorme daño a la educación chilena", dijo Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la universidad Arcis, en declaraciones a radio ADN.



"Lo que se ha hecho es derogar o suprimir un artículo por secretaría para pasar por encima de la ley y seguir lucrando con la educación", señaló.



El diputado Giorgio Jackson, que saltó a la política desde las movilizaciones estudiantiles, se declaró "bastante decepcionado" y llegó a considerar que "ya no tiene ningún sentido legislar".



Lo que hace el TC, añadió en declaraciones a Radio Cooperativa, "es borrar de un plumazo algo que se lleva más de 10 años tratando de hacer, contradiciendo también el espíritu de la ley".



"Si no hacemos algo con el TC, la verdad es que lo que hagamos o no en la Cámara de Diputados va a ser bastante impotente", sentenció.



