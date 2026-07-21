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Las autoridades chilenas declararon alerta roja en cuatro comunas de la región de Valparaíso, en el centro del país. Foto: SENAPRED
Las autoridades chilenas declararon alerta roja en cuatro comunas de la región de Valparaíso, en el centro del país. Foto: SENAPRED
Por Agencia EFE

Las autoridades chilenas declararon alerta roja en cuatro comunas de la región de Valparaíso, en el centro del país, y la extensión de la suspensión de clases este martes en la zona ante el riesgo de desborde del río Aconcagua, anunció el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

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