Las autoridades chilenas declararon alerta roja en cuatro comunas de la región de Valparaíso, en el centro del país, y la extensión de la suspensión de clases este martes en la zona ante el riesgo de desborde del río Aconcagua, anunció el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El intenso temporal que azota Chile mantiene la intensidad de las precipitaciones con las alertas en las regiones de Coquimbo y Atacama, declaradas bajo estado de catástrofe debido a los estragos del evento climatológico que afecta a diez de las 16 regiones del país.

Asimismo, se notificó el ingreso de un nuevo sistema frontal este miércoles, que se concentrará en la región del Maule hacia el sur de Chile con “precipitaciones que hasta este momento se mantienen en rangos normales”, según la directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián, que advirtió la variabilidad de las condiciones.

El presidente chileno, José Antonio Kast, tras su presencia en Coquimbo se trasladó este martes a Atacama, donde visitará Vallenar una de las zonas afectadas por la emergencia junto con la Provincia de Huasco.

La decisión de las autoridades con respecto a Valparaíso se circunscribe a las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, tras un informe de la Dirección General de Aguas (DGA) que indicó “un incremento sostenido” en el caudal del río Aconcagua.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reportó que durante la madrugada de este martes en sectores de Valparaíso han caído entre 23 y 61 milímetros de agua, mientras que en La Serena, capital de Coquimbo, las precipitaciones alcanzaron los 36 mm y en la localidad de Freirina en Atacama alrededor de 18,9 mm.

“Es una gran cantidad de precipitación ahora en la madrugada. Está lloviendo con viento en la provincia de Huasco y también en la ciudad de La Serena por lo tanto el monitoreo y las medidas de las autoridades están siendo redobladas”, apuntó.

Personas son acompañadas por integrantes del Ejército tras ser rescatadas en el sector El Hinojal este lunes, en La Serena (Chile). Foto: EFE/ Hernán Contreras

La cifra de personas fallecidas a consecuencia del temporal continúa en diez, según el último balance oficial, con cuatro personas desaparecidas que permanecen reportadas por carabineros como “presuntas desgracias” en las regiones de Coquimbo y Atacama.

El balance actualizado da cuenta de un total de 16 personas lesionadas, 2.281 damnificadas y 1.031 personas albergadas, además de 104.271 personas se encuentran aisladas principalmente en la zona de catástrofe al norte del país.

La autoridad detalló que hay 81 viviendas destruidas, 2.661 con daño mayor, 18.957 con daño menor y 1.771 viviendas permanecen en evaluación.

En cuanto a los servicios públicos, Pavez informó de la recuperación paulatina en zonas afectadas por cortes de agua y en el caso de la luz aseguró que la cantidad de afectados bajó de 128.745 a 118.905.

“En nuestro país el 98,6 % de los clientes cuenta con suministro eléctrico. Se está redoblando la capacidad para reforzar la reposición fundamentalmente en la región de Valparaíso, que ha sido muy afectada en esta materia”, dijo.

La suspensión de clases anunciada para este martes y miércoles en los establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media se mantiene en toda la Región de Coquimbo, y algunas zonas de Atacama y la Región Metropolitana.

El evento climático, relacionado con el fenómeno El Niño, comenzó el jueves en la zona centro-sur y avanzó hacia el norte, al dejar localidades aisladas, inundaciones, derrumbes y rutas socavadas, además de fuertes rachas de viento de hasta 160 kilómetros en algunas zonas, cortes de luz y agua.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el temporal es uno de los episodios meteorológicos más significativos de los que se han registrado en los últimos años debido a su extensión geográfica e intensidad.