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El subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, Thomas DiNanno, saluda a la ministra de Seguridad Pública chilena, Trinidad Steinert, en Santiago, Chile, el 20 de abril de 2026. (Elvis González / EFE)
El subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, Thomas DiNanno, saluda a la ministra de Seguridad Pública chilena, Trinidad Steinert, en Santiago, Chile, el 20 de abril de 2026. (Elvis González / EFE)
/ ELVIS GONZÁLEZ
Por Agencia EFE

Chile y Estados Unidos firmaron este lunes un acuerdo de seguridad para fortalecer la lucha contra las drogas y el crimen organizado internacional, que incluye el aporte de un millón de dólares por parte de Washington.

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