Las manifestaciones callejeras que desde octubre del 2019 se vienen registrando en Chile llegaron durante el fin de semana a la Quinta Vergara, sede del icónico festival internacional de Viña del Mar.

Los enfrentamientos entre los miles de manifestantes y la policía se saldaron con ocho vehículos quemados y 23 agentes heridos. Las protestas habían sido convocadas a través de redes sociales y buscaban manifestarse en contra de la realización del festival bajo la frase #SinJusticiaNoHayFestival.

Se teme que estas protestas den pie a una reescalada de violencia callejera durante las manifestaciones ya programadas para marzo.

Sin embargo, esta no es la única vez que una problemática social o política llega hasta el escenario de la Quinta Vergara.

Por ello, en la siguiente lista recopilamos otras cinco circunstancias en las que el festival de Viña del Mar se politizó.

The Police (1982)

“Mi mejor recuerdo de Chile es cuando estuve en el Festival de Viña del Mar, creo que a inicios de los 80. Era una época muy diferente. Llegué a conocer a los chilenos y la situación (política), trabajé con Amnistía Internacional y conocí a las madres de los desaparecidos”, decía en el 2018 Sting, líder del grupo británico The Police, al diario El Mercurio de ese país.

En medio de la dictadura de Augusto Pinochet, el trío de rock fue uno de los más esperados durante el Festival de Viña del Mar celebrado en 1982.

Y, a pesar de que crónicas de esa época del diario La Tercera den cuenta de los problemas que causaron tanto en el hotel donde se alojaron como en el ‘backstage’, lo rescatable de su viaje a Chile fue el pronunciamiento que tuvieron en contra del gobierno militar.

Diversas consignas contra el régimen de Pinochet, el baterista Stewart Copeland vistiendo una polera con la figura de Salvador Allende y reuniones entre Sting y los familiares de los desaparecidos en la dictadura, que años después dieron origen a la canción “They Dance Alone”, marcaron el exitoso primer paso de The Police por Chile.

Como dato curioso, también fue el primer grupo en recibir el “Premio Limón” durante el festival, por “su conducta hostil hacia los medios de comunicación y despectiva, ofensiva y grosera para con nuestro pueblo”, según el diario La Tercera.

Mr. Mister (1988)

Seis años más tarde, fue el turno del grupo estadounidense Mr. Mister, encabezado por Richard Page, quien leyó un claro mensaje para “los artistas amenazados”.

“Un saludo para todos ustedes. Y también un saludo para los actores amenazados de muerte. Los artistas del mundo estamos con ellos”, dijo Page al inicio de su presentación en el festival de Viña del Mar. El mensaje no fue televisado, pero incomodó lo suficiente al régimen militar como para buscar una rectificación.

Al final de su presentación, Page fue llamado de vuelta al escenario por el presentador Antonio Vodanovic, asegurando que en ese escenario solo los motivaba “el encuentro con la música”.

El líder de Mr. Mister salió, pidió silencio y dijo en inglés: “Yo no soy un político. Soy solo un músico y los amo”. Vodanovic, visiblemente incómodo por la ausencia de disculpas por parte de Page, no terminó de traducir su mensaje.

Jorge González (2013)

El 2013 fue un año electoral en Chile. Como favoritas, llegaban Michelle Bachelet del Partido Socialista y Evelyn Matthei de la Unión Demócrata Independiente. Meses antes de los comicios, celebrados en noviembre, en el escenario de Viña del Mar se presentaba Jorge González, exlíder de la banda de rock Los Prisioneros.

González, cuya carrera ha estado marcada por la polémica, le dedicó unas palabras a quien posteriormente ganaría la presidencia del país.

“Yo pienso que los señores que gobiernan este fundo, los señores Matte, Larraín, Errázuriz, todos esos sinvergüenzas que se aprovechan de todos nosotros, que nos estrujan, que son dueños de este canal, de todas estas cosas, ya saben quien va a ganar. Porque aquí es chiste, gana el que ellos eligen", dijo inicialmente González, para rematar con un: “Pero yo le digo a usted señora Bachelet, si usted sale presidenta y no cambia la Constitución; si usted sale presidenta y manda a matar a los mapuches; si usted sale presidenta y sobre todo no hace nada por cambiar la Constitución, no se moleste y quédese donde está”.

Edo Caroe y Rodrigo González (2016)

Tres años más tarde de la presentación del rockero, llegaría el turno de los humoristas Edo Caroe y Rodrigo González, quienes fijaron la mira sobre la ya presidenta Bachelet, su hijo Sebastián Dávalos y el Gobierno.

Cabe recordar que en febrero del 2015, Sebastián había renunciado a su cargo como director sociocultural de la Presidencia tras verse envuelto en un escándalo de tráfico de influencias conocido como el caso Caval.

“El caso Dávalos sirvió para que todas las madres que pensaban que tenían un hijo huevón dijeran ‘pudo haber sido peor’. De hecho, la mamá del Cisarro [delincuente juvenil conocido en Chile durante la primera década de los 2000 por su participación en diferentes crímenes] dice ‘qué terrible todo esto, me saqué el loto [la lotería]”, fue una de las bromas que soltaron durante el evento.

“La Presidenta ha tenido mala suerte. También ha gestionado muy mal, pero ha tenido mala suerte, rodeada de ineptos. La otra vez vi a un gato negro cagao de susto porque se le había cruzado Bachelet”, dijeron como parte de su presentación.

Los comentarios de los humoristas provocaron reacciones de parte del Ejecutivo, quienes aseguraron que respetaban las manifestaciones de humor pero “naturalmente hay límites”.

María Luisa Godoy y Martín Cárcamo (2019)

El año pasado volvió a tener un llamado político, aunque esta vez el mensaje no estuvo dirigido al Palacio de La Moneda sino a Caracas.

Los animadores del festival, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, lanzaron una serie de alusiones a la política e hicieron un claro llamado de “¡Democracia y libertad a Venezuela!" recibido por una ovación en la Quinta Vergara.

Luego se conoció que tanto Godoy como Cárcamo mantuvieron en secreto que lanzarían dichas frases e incluso, durante el ensayo realizado un día antes no lanzaron esos mensajes.

Feminismo, niñez y desastres naturales fueron otros temas que incluyeron durante sus participaciones.

"Democracia y libertad para Venezuela"

