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El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla junto a un grupo de soldados cerca del puesto fronterizo de Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú, el 16 de marzo de 2026. (Patricio BANDA / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla junto a un grupo de soldados cerca del puesto fronterizo de Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú, el 16 de marzo de 2026. (Patricio BANDA / AFP)
/ PATRICIO BANDA
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dio inicio este lunes a las obras de construcción de la primera zanja en la frontera con Perú y aseguró que el país “ha sido vulnerado por la inmigración ilegal”.

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