Empleados de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) iniciaron este miércoles un paro nacional de 48 horas para exigir al Gobierno que facilite las jubilaciones y mejore las condiciones laborales de quienes trabajan en situaciones de riesgo, entre otros derechos laborales.

Más de medio millar de ellos salieron a la calle en una marcha que colapsó varias calles del centro de la ciudad portuaria, situada unos 120 kilómetros al este de Santiago y en la que reclamaron que se solucionen “los problemas salariales que afectan gravemente la remuneración de más de 60.000 trabajadores”.

”Hemos tenido que salir a marchar por varias deudas que tiene el Gobierno y que creímos iban a cumplirse y la verdad es que no ha sido así. Hoy día tenemos muchos compañeros que llevan más de un año esperando el recurso para irse jubilados. No ha sido así, el recurso no ha llegado”, explicó a EFE Paola Muñoz, dirigente regional de Valparaíso de Confusam.

”Además nos dicen que el cupo no puede ser más de 7.000 y tenemos el doble de compañeros que tienen que irse jubilados de aquí a 2024. Pero hoy en día una de las cosas que más nos preocupan es el desempeño difícil debía ser en muchos centros de nuestra región, pero nos es así. Trabajamos con mucha presión, bajo violencia, en condiciones del botón de pánico que se debe tocar que para la salud mental no es bueno”, agregó.

El paro se extenderá por 48 horas y durante ese tiempo no se atenderá en los consultorios, aunque sí habrá turnos éticos para las urgencias médicas.

Los funcionarios exigen que se resuelvan los problemas que existen en la aplicación de la Ley de Retiro, de Metas Sanitarias y de Bono Trato Usuario.