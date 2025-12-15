Boric recibe a Kast en La Moneda para iniciar la transición que terminará en marzo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast, se reunieron este lunes en el palacio de Gobierno para empezar su transición entre ambos Gobiernos que culminará el 11 de marzo, cuando el ultraderechista asumirá el poder.

Kast, que ganó las elecciones con un 58,1 % por un amplio margen de más de 16 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, acudió a La Moneda, en pleno centro de Santiago, acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, quien ocupará el cargo de primera dama del queBoricprescindió; el presidente del Partido Republicano, ArturoSquella; y varios de las figuras clave que lo han acompañado en su campaña, como su asesor económico Jorge Quiroz.

La reunión es parte de la tradición política chilena y fue concretada el domingo, tras la victoria del ultraderechista, a través de una llamada telefónica en la que Boric felicitó a quien será su sucesor, quien expresó su deseo de que “sea una transición muy ordenada y respetuosa”.

Boric, por su parte, en su discurso tras los comicios en la sede del Gobierno, en el que felicitó públicamente al ganador, se comprometió con su antiguo rival político –le ganó en las presidenciales de 2021– a liderar un traspaso de poder “fácil y ordenado”.

Por parte del Gobierno progresista, además del presidente, acudirán a la reunión algunos de los ministros más destacados de su comité político, su núcleo duro, como su portavoz, Camila Vallejo; el ministro de Interior, Álvaro Elizalde; el de Hacienda, Nicolás Grau; y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.

El candidato presidencial José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, y su esposa María Pía Adriásola saludan a sus seguidores tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago de Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) / Matias Delacroix

Kast, que se convertirá en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años, se impuso en las 16 regiones del país y consiguió la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

El exdiputado ultracatólico, de 59 años, recalcó en su primer discurso como presidente electo que los “hitos” de su administración serán la seguridad, la migración y el progreso económico, principales preocupaciones de la ciudadanía y puntos clave en los que enfocó su campaña.

La gran incógnita es el tipo de gobierno que formará Kast y si el líder del Partido Republicano se dejará llevar por sus huestes más radicales o buscará acercarse a la derecha tradicional de la coalición Chile Vamos para crear consensos en un Parlamento sin mayorías.