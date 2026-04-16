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El presidente de Chile, José Antonio Kast, dirigiéndose a la nación durante una transmisión televisada nacional desde el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago, el 15 de abril de 2026. (Handout / Presidencia de Chile / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, dirigiéndose a la nación durante una transmisión televisada nacional desde el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago, el 15 de abril de 2026. (Handout / Presidencia de Chile / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El gobierno del conservador José Antonio Kast anunció el jueves que la gratuidad universitaria tendrá restricciones, en el marco del megaproyecto legislativo con para impulsar la economía en Chile.

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