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El presidente de Chile, José Antonio Kast, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El Gobierno de Chile anunció este martes su adhesión al ‘Escudo de las Américas’, una coalición internacional contra el crimen organizado promovida por Donald Trump que reúne a una quincena de Gobiernos de derecha en América Latina y el Caribe.

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