00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Gobierno de José Antonio Kast informó que 1.174 extranjeros han sido expulsados de Chile este año. (Foto: Getty Images / Archivo)
El Gobierno de José Antonio Kast informó que 1.174 extranjeros han sido expulsados de Chile este año. (Foto: Getty Images / Archivo)
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente José Antonio Kast informó que 1.174 extranjeros han sido expulsados de Chile este año, tras la salida este domingo de un vuelo con 40 deportados hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, el séptimo desde el inicio de la administración en marzo pasado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.