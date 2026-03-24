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Imagen del presidente de Chile, José Antonio Kast, y la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Foto: RODRIGO ARANGUA/RAÚL BRAVO/ AFP
Imagen del presidente de Chile, José Antonio Kast, y la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Foto: RODRIGO ARANGUA/RAÚL BRAVO/ AFP
Por Agencia AFP

El nuevo gobierno de José Antonio Kast retiró el martes el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta socialista Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU.

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