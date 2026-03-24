El nuevo gobierno de José Antonio Kast retiró el martes el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta socialista Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU.

La exmandataria chilena había sido postulada por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), en conjunto con México y Brasil.

Pese a no contar con el apoyo de Chile, todavía puede seguir con su candidatura, gracias al apoyo de las otras dos potencias latinoamericanas.

Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018), con el Partido Socialista.

“La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, dijo la Cancillerìa chilena en un comunicado.

Sin embargo, el gobierno anunció que si Bachelet sigue con su candidatura, no apoyarán a otro contendiente.

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

La expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet posa para una foto durante una entrevista con AFP en Santiago el 22 de diciembre de 2025. Foto: Raúl BRAVO / AFP / RAUL BRAVO

La política chilena ya tuvo altos cargos en el organismo internacional. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones.

Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer la que ocupe el puesto.

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