“Señora, disculpe que mi hija le haya robado el computador y el celular. Anoche, para comunicarme con usted, intenté desbloquear el celular, pero no pude. Sin embargo, le pido perdón, ya que, a pesar de que ella se encontrará en una situación económica complicada, su decisión no fue la adecuada”. Esas fueron las palabras que un padre le escribió en una carta a la señora que su hija robó en un centro estético ubicado en Arica, Chile.

De acuerdo con la denuncia que se difundió en redes sociales, la adolescente ingresó al establecimiento Depilación trilaser Arica, observó bien qué se podía llevar y, como no había trabajadoras cerca, tomó varios objetos y se marchó sin premura.





Ante el revuelo, el padre de la menor volvió hasta el local, totalmente avergonzado por lo ocurrido. Les pidió perdón a las trabajadoras y les devolvió el computador, el celular y los dos cargadores que su hija había hurtado, más una cantidad de dinero que quería darle a las víctimas por el mal comportamiento de la chica.

La joven también les hizo llegar una carta de disculpas y aceptó que sus actos no fueron los correctos, tomando como excusa la supuesta sobredosis de droga que tenía en ese momento.

“Nada va a reparar... Lo hecho, hecho está, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas”, aseguró la mujer en el texto.Algunas trabajadoras manifestaron su agradecimiento tras el acto del señor: “Casi llorando nos trajo todo”. El padre aseguró en la carta que no deseaba que su hija fuera a la cárcel y, aunque le avergonzaba lo que sucedió, “la quería mucho”.

Carta del padre. / Instagram @depilación_trilaser_arica

Gracias a ello, el negocio decidió no demandar a sus victimarios y tampoco aceptar el dinero que él hombre les estaba ofreciendo.

“No sabemos si es realmente el padre, no tenemos esa certeza por ahora. En algunos comentarios decían que la chiquilla era colombiana y que no tenía familia acá. De lo que sí estoy segura es que se asustaron cuando se dieron cuenta de que el video se viralizó”, expresó Marta Sepúlveda, dueña del centro, para el diario local ‘Las Últimas Noticias’.