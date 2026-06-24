Por Roger Zuzunaga Ruiz

Gigantescos bloques de hormigón de 16 toneladas, conocidos como tetrápodos, han sido colocados en la frontera entre Chile y el Perú. La medida forma parte del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el presidente chileno José Antonio Kast para reforzar el control migratorio y combatir el contrabando y el crimen organizado en la frontera norte. Sin embargo, más allá de su impacto visual y de su función como barrera física, la iniciativa abre un debate: ¿pueden estas medidas resolver los problemas fronterizos o solo desplazar los flujos migratorios y las actividades informales hacia otros puntos, como la región peruana de Tacna?

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