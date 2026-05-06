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El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a una misa en la Catedral Metropolitana de Santiago, el 12 de marzo de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a una misa en la Catedral Metropolitana de Santiago, el 12 de marzo de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia EFE

La renuncia en dos meses de 20 delegados gubernamentales (Seremi) elegidos para representar al Gobierno en las 16 regiones de Chile abrió un nuevo frente de críticas a la gestión del presidente José Antonio Kast.

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