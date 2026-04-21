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El presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una rueda de prensa conjunta en el Palacio Presidencial de La Moneda, en Santiago, el 16 de abril de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una rueda de prensa conjunta en el Palacio Presidencial de La Moneda, en Santiago, el 16 de abril de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este martes que busca apoyos en una parte de la oposición antes de presentar en el Parlamento su polémica ‘megareforma’, considerado uno de sus proyectos estrella y cuyo ingreso en el Congreso ha sido postergado en varias ocasiones.

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