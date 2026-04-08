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El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante una rueda de prensa en la embajada de Chile en Argentina, en Buenos Aires, el 6 de abril de 2026. (Adán González / EFE)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante una rueda de prensa en la embajada de Chile en Argentina, en Buenos Aires, el 6 de abril de 2026. (Adán González / EFE)
/ Adán González
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, condenó este miércoles el ataque sufrido por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una visita a la Universidad Austral de Chile, en la ciudad sureña de Valdivia, y dijo que se trató de un acto cometido por “un grupo ideologizado”.

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