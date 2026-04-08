El presidente de Chile, José Antonio Kast, condenó este miércoles el ataque sufrido por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una visita a la Universidad Austral de Chile, en la ciudad sureña de Valdivia, y dijo que se trató de un acto cometido por “un grupo ideologizado”.

El mandatario, de la derecha conservadora, utilizó su cuenta en la red social X para calificar el suceso como un ataque de “un grupo ideologizado que tiene solo un objetivo: silenciar y amedrentar. No buscan dialogar ni mejorar la educación. Su actuar no tiene explicación ni justificación”.

La ministra, que se encontraba participando en la apertura del año escolar, tuvo que salir escoltada del acto y fue atacada a las afueras del campus por un grupo de jóvenes que le insultaron, empujaron y lanzaron agua, según videos difundidos en redes sociales.

La agresión provocó el rechazo transversal de toda la clase política chilena, entre ellas la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, del partido de centroizquierda Revolución Democrática, quien en una carta publicada en redes sociales dijo que “la violencia nunca puede ser el camino”.

Kast, además, envió un mensaje a los responsables: “les decimos con toda claridad que estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones”.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, había anunciado horas antes que el Gobierno interpondrá una querella criminal por atentado contra la autoridad y pidió a las autoridades de la universidad, ubicada a 900 kilómetros al sur de la capital, identificar a los agresores.

El jefe de Estado informó que se reunirá esta misma noche en el Palacio de La Moneda (sede del Gobierno) con la ministra Lincolao, a su retorno de Valdivia, para manifestarle su apoyo “en estos difíciles momentos”.

Los hechos ocurrieron un día después de que se anunciara un proyecto de ley para combatir la violencia en las escuelas, que incluye el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, la revisión de mochilas y bolsos o la prohibición de portar prendas que tapen el rostro.

El Presidente, no obstante, reiteró que el objetivo de su gobierno “es y será recuperar el orden y la libertad en Chile”.

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