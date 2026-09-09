El presidente de Chile, José Antonio Kast, destacó este miércoles el descenso en las cifras de homicidios en el país, en medio de las conversaciones que el Gobierno sostiene en el Senado para iniciar el trámite del polémico proyecto de reforma constitucional de seguridad para combatir al crimen organizado.

“Hechos, no palabras. Hoy el Ministerio de Seguridad informa de una significativa baja en homicidios en el primer semestre”, señaló Kast en su perfil de la red social X.

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El mandatario añadió que se necesitan “más herramientas para combatir el crimen organizado, pero la gestión efectiva está dando resultados”.

Kast presentó al Congreso, a mediados de agosto, una reforma constitucional que recibió críticas transversales de todo el espectro político y organizaciones de derechos humanos, porque entre otras medidas permite al Presidente decretar un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Congreso.

Ante la presión para el retiro de la propuesta, el Gobierno rebajó la urgencia con la que introdujo el trámite a un plazo de 30 días para buscar consensos en la Comisión de Constitución, en torno a una propuesta que advirtieron no contaba con los votos necesarios en el Senado.

El texto propuesto permitía que, con el estado de excepción, se pudieran intervenir comunicaciones de ciudadanos y limitar la libre circulación de las personas, así como el derecho de reunión y asociación.

Kast, no obstante, aseguró que el nuevo estado de excepción propuesto en la reforma de seguridad “no es renunciable” ante las opiniones que pedían su retiro, pero indicó que el debate legislativo “puede hacerle modificaciones”.

La reforma también faculta al Ejecutivo para declarar que determinada agrupación se constituye en una organización terrorista o del crimen organizado, previo un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional que lo respalde, además de una declaración votada en el Senado en sesión secreta.

Caída en homicidios

Los datos divulgados en conjunto con la Fiscalía y la Policía detallaron que en Chile se registraron “472 víctimas de homicidio” en el primer semestre de 2026 lo cual, según explicaron, representan 41 menos que el mismo periodo del año pasado.

La tasa actual homicidios fue de 2,3 víctimas cada 100 mil habitantes, según el último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados.

En la presentación de estos datos explicaron que los números significan “una caída de 11,5% en comparación con el año anterior”.

“Es el cuarto informe consecutivo que muestra una caída en la cantidad de víctimas de homicidios durante el primer semestre, alcanzando la cifra más baja desde el año 2022, cuando se registraron 660 víctimas”, según el informe.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló en un comunicado que se está volviendo a los niveles que tenía el país en el año 2018: “Chile vuelve a niveles prepandémicos en su tasa de homicidios”.

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En total, Kast presentó ocho modificaciones a la Carta Fundamental chilena en el marco de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), además de un paquete de 19 iniciativas legales que se están tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas con distintos niveles de urgencia.

La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó este miércoles con unanimidad un proyecto de ley que amplía el plazo de hipótesis de flagrancia en delitos, con un total de 125 votos.

Durante la última década, Chile pasó de ser uno de los países más estables de Latinoamérica a convertirse en el teatro de operaciones de múltiples organizaciones criminales transnacionales, por lo que combatirlo se ha transformado en una de las principales prioridades del país.

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