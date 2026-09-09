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Resumen

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia un discurso en Santiago, el 3 de septiembre de 2026. (Javier TORRES / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia un discurso en Santiago, el 3 de septiembre de 2026. (Javier TORRES / AFP)
/ JAVIER TORRES
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, destacó este miércoles el descenso en las cifras de homicidios en el país, en medio de las conversaciones que el Gobierno sostiene en el Senado para iniciar el trámite del polémico proyecto de reforma constitucional de seguridad para combatir al crimen organizado.

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