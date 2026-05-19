El presidente de Chile, José Antonio Kast, removió de su cargo el martes a la ministra de Seguridad, ante la caída de su popularidad por falta de resultados rápidos en su promesa de “mano dura” frente a la criminalidad.

El ultraderechista removió también a la ministra Secretaria General de Gobierno, en el cambio ministerial más rápido desde el retorno a la democracia tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado en esta etapa de gobierno”, dijo Kast en la ceremonia de toma de juramento de quienes ejercerán los nuevos cargos.

El mandatario le pidió la renuncia a la ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, un puesto clave de su gabinete para frenar la delincuencia y la migración irregular como prometió.

Steinert fue duramente criticada por los pocos resultados exhibidos en estos dos meses en materia de seguridad, su poca experiencia política y escaso manejo comunicacional.

Junto a la también removida ministra Secretaria General de Gobierno, o vocera oficial, Mara Sedini, Steinert figuraba entre las peor evaluadas del gabinete, según encuestas.

Los sondeos también han sido desfavorables para Kast, que asumió el 11 de marzo en reemplazo del izquierdista Gabriel Boric.

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El último sondeo semanal de Cadem le dio un respaldo del 36%, el más bajo desde que asumió, y una desaprobación del 57%.

En reemplazo de Steinert, Kast nombró como ministro de Seguridad al actual ministro de Obras Públicas, Martin Arrau.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, también oficiará como vocero, mientras que el ministro de Transporte, Louis de Grange, tomará a su cargo la cartera de Obras Públicas.

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