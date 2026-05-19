Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La ahora exministra de Seguridad Pública de Chile, Trinidad Steinert, en Santiago, el 20 de abril de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP) (RODRIGO ARANGUA / AFP)
La ahora exministra de Seguridad Pública de Chile, Trinidad Steinert, en Santiago, el 20 de abril de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP) (RODRIGO ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia AFP

El presidente de Chile, José Antonio Kast, removió de su cargo el martes a la ministra de Seguridad, ante la caída de su popularidad por falta de resultados rápidos en su promesa de “mano dura” frente a la criminalidad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.