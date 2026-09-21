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Resumen

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, saluda durante el desfile del Día de las Glorias del Ejército en Santiago, el 19 de septiembre de 2026. (Raul BRAVO / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, saluda durante el desfile del Día de las Glorias del Ejército en Santiago, el 19 de septiembre de 2026. (Raul BRAVO / AFP)
/ RAUL BRAVO
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este lunes que el Escudo de las Américas, “va en la misma línea” que la propuesta de su Gobierno en el ‘Compromiso de Santiago’ y la lucha contra el crimen organizado.

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