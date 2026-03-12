Escuchar
El presidente de Chile, José Antonio Kast, llega a la Catedral Metropolitana en Santiago, el 12 de marzo de 2026. (Ailen Díaz / EFE)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, llega a la Catedral Metropolitana en Santiago, el 12 de marzo de 2026. (Ailen Díaz / EFE)
/ Ailen Díaz
Por Agencia AFP

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, indultará a policías y militares condenados por represión durante las protestas en Chile de 2019 que dejaron 30 manifestantes muertos, luego de que estudie sus casos, declaró este jueves en entrevista con Canal 13.

