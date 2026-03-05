Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con los medios después de una reunión con el presidente Gabriel Boric en Santiago, el 3 de marzo de 2026. (Rodrigo ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia EFE

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dijo este jueves, antes de viajar a Miami para participar en la cumbre regional organizada por el mandatario estadounidense Donald Trump, que no es incompatible tener “las mejores relaciones” tanto con China como con Estados Unidos.

