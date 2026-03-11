Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia un discurso desde el balcón del Palacio de La Moneda junto a su esposa, María Pía Adriasola, en Santiago el 11 de marzo de 2026. (Foto de Rodrigo ARANGUA / AFP).
El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia un discurso desde el balcón del Palacio de La Moneda junto a su esposa, María Pía Adriasola, en Santiago el 11 de marzo de 2026. (Foto de Rodrigo ARANGUA / AFP).
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó este miércoles sus seis primeros decretos, el más importante de ellos relativo al reforzamiento de las medidas punitivas y de seguridad contra la migración irregular.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.