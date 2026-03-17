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El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia un discurso durante su visita al Centro de Formación Industrial y Minera (CEIM) en Antofagasta, Chile, el 17 de marzo de 2026. (SEBASTIAN ROJAS ROJO / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia un discurso durante su visita al Centro de Formación Industrial y Minera (CEIM) en Antofagasta, Chile, el 17 de marzo de 2026. (SEBASTIAN ROJAS ROJO / AFP)
/ SEBASTIAN ROJAS ROJO
Por Agencia AFP

El nuevo gobierno de Chile de José Antonio Kast frenó 43 decretos de protección ambiental firmados por su antecesor, el mandatario izquierdista Gabriel Boric, y que estaban a la espera de entrar en vigencia, informó este martes el Ministerio del Medio Ambiente.

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