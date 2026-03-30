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El presidente de Chile, José Antonio Kast, posa para una foto con miembros de su gobierno en el Palacio de La Moneda, en Santiago, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Javier Torres / AFP).
El presidente de Chile, José Antonio Kast, posa para una foto con miembros de su gobierno en el Palacio de La Moneda, en Santiago, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Javier Torres / AFP).
/ JAVIER TORRES
Por Agencia AFP

El nuevo gobierno del conservador de derecha José Antonio Kast frenó la regularización de 182.000 migrantes en Chile, impulsada por la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric, dijo el lunes el Servicio de Migraciones a la AFP.

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