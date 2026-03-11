El nuevo presidente de Chile, el conservador José Antonio Kast, ordenó el miércoles tras asumir el cargo la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia para desincentivar la inmigración irregular, una de sus principales promesas electorales.

“Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios” y “le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal” en la frontera con Bolivia, dijo Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante un acto en el que firmó sus primeros seis decretos, tres de ellos destinados a la migración irregular.

En Chile actualmente hay 337.000 extranjeros que viven sin la documentación requerida, según datos oficiales.

Información en desarrollo...