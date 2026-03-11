Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, da un discurso desde el balcón del Palacio de La Moneda en Santiago, el 11 de marzo de 2026. (Rodrigo ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia AFP

El nuevo presidente de Chile, el conservador José Antonio Kast, ordenó el miércoles tras asumir el cargo la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia para desincentivar la inmigración irregular, una de sus principales promesas electorales.

