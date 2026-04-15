El presidente de Chile, José Antonio Kast, pidió este miércoles al Parlamento que apruebe “con urgencia y altura de miras” una polémica “megareforma” con cerca de 40 iniciativas, considerado su proyecto estrella y que incluye bajadas de impuestos a las empresas, así como beneficios fiscales para la repatriación de capitales desde el extranjero.

“Este proyecto no es una agenda ideológica (...) Es una oportunidad para que los chilenos, en unidad, cambiemos el rumbo pensando en las futuras generaciones”, indicó el mandatario ultraderechista en su primer discurso en cadena nacional desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.

“Le pido al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras”, instó Kast a un Parlamento donde la coalición con la que Gobierna no tiene mayoría y serán clave los votos de los diputados del Partido de la Gente, de la derecha populista.

El proyecto, que ya fue anunciado el pasado 14 de marzo y aún no hay fecha para su presentación ante el Congreso, busca impulsar el crecimiento hasta el 4 %, reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales, según el Gobierno.

El PIB chileno creció un 2,5 % en 2025 y la inflación cerró en el 3,5 %, mientras que el déficit fiscal estructural fue del 3,6 % del PIB, el mayor en dos décadas.

“No favorece a los ricos”

Kast, el mandatario más promercado y derechista desde el fin de la dictadura militar (1973-1990), explicó que “el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino el medio para que las personas vivan mejor y haya más empleo, más seguridad y más esperanza”.

“Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer: el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana, la gran industria”, añadió.

La oposición de izquierda acusa al exdiputado ultracatólico de impulsar “una reforma tributaria encubierta”, que beneficia a los más ricos y cuya aprobación implicaría una fuerte caída en la recaudación tributaria, en un momento de estrechez fiscal.

Una de las principales medidas de la “megareforma” es la reducción de las empresas del 27 % al 23 % para adecuarlo, según el Ejecutivo, a la media de la OCDE y lo que beneficiará a 150.000 empresas que emplean a más del 50 % del mercado laboral formal y concentran el 90 % de la inversión en Chile.

También incluye la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas, la repatriación de capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del 7 % y la reinstauración del estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo para que, explicó Kast, “los que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más”.

El fundador del Partido Republicano chileno, que ganó en diciembre con el 58 % de los votos y en su primer mes de mandato ha visto caer su popularidad hasta el 40 % luego de decretar en marzo un aumento histórico del precio de los combustibles, aseguró que subir impuestos no genera riqueza, sino que “la desplaza o la expulsa del país”.

La “megareforma”, bautizada como “Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, también contempla medidas para agilizar los permisos medioambientales e incentivos fiscales para fomentar el empleo formal, entre otras.

El Gobierno busca que la reforma se apruebe antes de septiembre y así poder presentar sus primeros presupuestos a finales de año.

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