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El presidente chileno José Antonio Kast, hablando durante un consejo de gabinete en el palacio de La Moneda, en Santiago, el 13 de abril de 2026. (Presidencia de Chile / EFE)
El presidente chileno José Antonio Kast, hablando durante un consejo de gabinete en el palacio de La Moneda, en Santiago, el 13 de abril de 2026. (Presidencia de Chile / EFE)
/ Presidencia de Chile
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pidió este miércoles al Parlamento que apruebe “con urgencia y altura de miras” una polémica “megareforma” con cerca de 40 iniciativas, considerado su proyecto estrella y que incluye bajadas de impuestos a las empresas, así como beneficios fiscales para la repatriación de capitales desde el extranjero.

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