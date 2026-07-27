El presidente chileno, José Antonio Kast, presentó este lunes un proyecto de ley para tipificar la detección del consumo de drogas por parte de distintas autoridades como una causal de destitución, días después de haber cesado a su subsecretario de Hacienda por dar positivo en un test.

“La mejor manera siempre es predicar (...) Se ha planteado en distintas campañas políticas, pero ha llegado el momento de llevarlo a la práctica”, indicó el mandatario ultraderechista.

La iniciativa legislativa busca unificar todas las normas que existen actualmente sobre este asunto y establecer sanciones y parámetros para que ministros, subsecretarios, parlamentarios, gobernadores, alcaldes y concejales se sometan a un test de drogas al asumir el cargo y luego de manera periódica.

En algunos casos, explicó Kast, “tendrá que ser el examen de pelo, en otros podrá ser el examen aleatorio de otro tipo, pero creo que tenemos que llegar a un estándar distinto al que nos rige hoy día”.

El proyecto de ley propone reformar la Constitución y cuenta con apoyos tanto en el oficialismo como en la oposición de izquierdas.

“La ciudadanía no puede tener ninguna duda que sus autoridades son efectivamente libres y no dependientes para tomar decisiones”, indicó el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

La presentación del proyecto de ley tiene lugar en medio de la polémica por la salida del ya ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas.

Rodríguez negó los hechos y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, señaló este domingo que volverá a formar parte del gobierno si la contramuestra sale negativa.

La actual ley chilena no obliga al presidente a someterse a un test de drogas, pero Kast se realizó uno de manera voluntaria al poco de acceder al poder, en marzo pasado.

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