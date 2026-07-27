José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de Chile, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/Rodrigo Jiménez)
José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de Chile, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/Rodrigo Jiménez)
Por Agencia EFE

El presidente chileno, José Antonio Kast, presentó este lunes un proyecto de ley para tipificar la detección del consumo de drogas por parte de distintas autoridades como una causal de destitución, días después de haber cesado a su subsecretario de Hacienda por dar positivo en un test.

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