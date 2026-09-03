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Resumen

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El presidente de Chile, José Antonio Kast (izquierda), y el presidente de Argentina, Javier Milei, saludan desde un balcón del Palacio de La Moneda el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Raul BRAVO / AFP).
El presidente de Chile, José Antonio Kast (izquierda), y el presidente de Argentina, Javier Milei, saludan desde un balcón del Palacio de La Moneda el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Raul BRAVO / AFP).
/ RAUL BRAVO
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, recibió este jueves en La Moneda a su homólogo argentino, Javier Milei, en un encuentro marcado por un impás en torno a la soberanía del Estrecho de Magallanes y la detención en Bolivia del estratega digital de la ultraderecha latinoamericana, el argentino Fernando Cerimedo.

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