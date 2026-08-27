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El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia un discurso en Montevideo, Uruguay, el 2 de julio de 2026. (Santiago Mazzarovich / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia un discurso en Montevideo, Uruguay, el 2 de julio de 2026. (Santiago Mazzarovich / AFP)
/ SANTIAGO MAZZAROVICH
Por Agencia EFE

El gobierno de Chile restituyó el gabinete de la primera dama para prestar apoyo institucional y otorgar funciones a Pía Adriasola, esposa del presidente José Antonio Kast, tras cuatro años de haber sido eliminado durante el gobierno de Gabriel Boric.

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