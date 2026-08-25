icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante su primer discurso sobre el estado del país. (EFE /Adriana Thomasa).
El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante su primer discurso sobre el estado del país. (EFE /Adriana Thomasa).
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, mostró este martes su intención de realizar cambios al polémico proyecto de reforma constitucional de seguridad, tras la objeción transversal al nuevo estado de excepción que propone, y que desde el Senado advirtieron que no contará con apoyo en el Congreso.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.