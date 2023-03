PUNTO DE VISTA

"El problema trasciende a la seguridad, es más bien político"

Francisco Covarrubias

Decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y columnista de “El Mercurio”

La percepción de inseguridad ha crecido fuertemente, pero este es un problema que trasciende a la seguridad, es más bien político. Ha habido un vuelco en la opinión pública respecto a lo que fue el estallido social del 2019, donde hubo un fuerte apoyo a la violencia como método de generar cambio y un fuerte rechazo a la labor de Carabineros y la policía. Hoy, por el contrario, existe un apoyo a la policía debido a los altos niveles de inseguridad y hechos como la muerte de una carabinera ocurrido hace unos días.

La situación ha significado un hecho político muy relevante en cuanto a que se le ha refrendado a quienes hoy día gobiernan -a los ministros y al propio presidente- todas sus declaraciones del pasado en torno a Carabineros. Pese a los niveles de delincuencia, hoy Carabineros es una de las instituciones más valoradas por los chilenos y siempre ha sido así, salvo durante el estallido social.

La inseguridad es un problema que trasciende a este gobierno. La policía en Chile tiene un grado de autonomía no legal, pero de facto, bastante alta, con lo cual uno no podría adjudicarle tanta responsabilidad al gobierno. El problema es que quienes hoy gobiernan, fundamentalmente gran parte de la izquierda, fueron absolutamente partidarios de no restringir la inmigración, que hoy vemos que es un factor que está impactando en la delincuencia.

La izquierda también fue contraria a todas las leyes que se propiciaron para fortalecer la seguridad, desde impedir barricadas, el maltrato a carabineros, el uso de la fuerza proporcional de parte de la policía. Y ahora, cuando la crisis de seguridad se hace patente, el hecho político es que a quienes hoy gobiernan se les está refrendando todas sus actuaciones pasadas. Ese es el problema político central y esa es la razón por la que el presidente se ha visto forzado a reconocer que tal vez tiene que revisar las posiciones que tuvo en el pasado.