Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La policía antidisturbios arresta a una manifestante durante una marcha estudiantil contra los recortes sociales impulsados ​​por el presidente de Chile José Antonio Kast en Santiago, el 3 de junio de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP).
La policía antidisturbios arresta a una manifestante durante una marcha estudiantil contra los recortes sociales impulsados ​​por el presidente de Chile José Antonio Kast en Santiago, el 3 de junio de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP).
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia EFE

Al grito de “¡La educación pública se defiende!”, miles de estudiantes marcharon este miércoles por el centro de Santiago contra el plan de austeridad del Gobierno de José Antonio Kast y los recortes anunciados en educación en Chile.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.